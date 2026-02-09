Lele Adani, nel corso dell'ultimo appuntamento su Twitch con Cassano e Ventola, ha sottolineato i meriti di Federico Dimarco per quello che è diventato soprattutto nelle ultime settimane. Qui le sue considerazioni:
Adani: “Dimarco quasi centravanti, Inter parte 1-0. Se lo metti al posto di Robertson…”
Il pensiero dell'ex nerazzurro a proposito del laterale che continua a garantire gol e assist con grande continuità
"Dimarco è quasi un centravanti, con lui vuol dire partire già 1-0. Condiziona l'avversario quando vede che lui attacca, sposta. L'ala o il terzino avversario devono provare ad affrontarlo prima, perché da qualsiasi parte può mettere quel tipo di pallone. Se Dimarco lo metti al posto di Robertson, fa quello.
Non ti accorgi che ha giocato a 5 tutta la vita. Noi siamo ingabbiati dall'idea che abbiamo dei ruoli, confondiamo la performance del calciatore con un difetto. Si tratta di una lettura tipica italiana. Nei campionati stranieri leggono il calcio in una maniera diversa: prendono un'imbucata in più? Allora provano a fare un gol in più.
