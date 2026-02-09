Non solo goleador. E' l'elogio dell'altruismo la domenica di Federico Dimarco a Reggio Emilia contro il Sassuolo

Non solo goleador. E' l'elogio dell'altruismo - salvare il proprio portiere da un gol fatto, mettere un compagno di fronte alla porta per uno, anzi tre da segnare - la domenica di Federico Dimarco, pedina chiave dell'Inter capolista. La serata dell'esterno nereazzurro con il Sassuolo si apre, al primo minuto, con una parata: Koné arriva a tu per tu con Sommer e calcia a botta sicura, ma il numero 32 dell'Inter sbuca all'improvviso, mette il suo corpo in traiettoria e para il tiro. È il preludio di una partita totale, in cui su cinque gol nerazzurri ben tre nascono da suoi assist e in cui solo la traversa gli nega una rete mefistofelica, su un calcio di punizione dalla linea laterale dove sorprende un Muric troppo spavaldo nell'uscire.

Una gara, l'ennesima, in cui ha dimostrato come l'Inter di quest'anno ruoti - soprattutto - intorno a lui. Eppure era tutt'altro che scontato che fosse così. Dopo una scorsa stagione altalenante, in cui sembrava a tratti appannato fisicamente e in cui veniva sistematicamente cambiato nella ripresa, il cambio di allenatore lo ha rivitalizzato. È tornato a giocare tanto e con continuità, a macinare chilometri sulla sinistra, mentre la qualità del suo mancino è diventata ancora più centrale per la squadra: più coinvolta in manovra e più libera di verticalizzare, cercando varchi per i suoi attaccanti.

"Ho ritrovato la serenità che mi mancava - ha detto Dimarco due settimane fa, dopo un gioiello su punizione che ha deciso la partita con il Borussia Dortmund - e la fiducia è la cosa fondamentale che serve per giocare. Poi ci sono le prestazione: più fai bene, più sei contento, più continui a pedalare...". E le statistiche mostrano che sta pedalando benone. Segna tanto, cerca i compagni, nessuno in Italia crea più occasioni di lui per le proprie squadre. Nella classifica degli assist i concorrenti non si vedono: a quota 11, l'azzurro insegue il record di sempre in Serie A (16), che appartiene al 'Papu' Gomez. Un traguardo ampiamente alla portata, con 14 partite ancora da giocare. Ma al di là dei primati, i numeri raccontano una cosa: il Dimarco ritrovato è un toccasana per l'Inter, e non può che essere una buona notizia anche per la Nazionale.