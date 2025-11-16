Adani e Rimedio hanno parlato di Pio Esposito durante l'intervallo di Italia-Norvegia: il gol dell'attaccante interista decide per ora la partita

Alberto Rimedio, giornalista Rai, ha commentato così dopo la fine del primo tempo: "C'è un ragazzo di 20 anni che in 5 partite con la maglia della Nazionale ha segnato 3 gol. Haaland ieri in conferenza stampa ha detto che non lo conosceva, adesso sa chi è".

Daniele Adani ha replicato così: "Non ha più scuse Haaland perché il gol di Pio Esposito è bello. Ha fatto un gol alla Haaland, protezione palla, uomo tenuto dietro, ma questa è una specialità della casa quella di Pio Esposito"