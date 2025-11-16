Terzo gol in cinque partite per l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, che ha segnato il gol dell'1-0 in Italia-Norvegia a San Siro.
fcinter1908 ultimora Ancora Pio Esposito: è il quarto più giovane di sempre a fare 3 gol in Nazionale
Ancora Pio Esposito: è il quarto più giovane di sempre a fare 3 gol in Nazionale
Francesco Pio Esposito (20 anni, 141 giorni) è diventato il quarto giocatore più giovane a trovare la sua terza rete con l’Italia, dopo Giuseppe Meazza (19 anni, 191 giorni), Mario Corso (20 anni, 71 giorni) e Gianni Rivera (20 anni, 84 giorni). Crescita.
(Fonte: OPTA)
