"L'Inter è pronta a provare a vincere la Champions, i giocatori si sentono più affermati se eliminano Bayern e si sfidano col Barcellona. Se l'Inter esce e si fa rimontare, la botta subita è forte. Loro vivono per quella serata, sono centrati, pagati, hanno rinnovato i contratti nel tempo come Lautaro per fare la partita fatta a Monaco. Sarebbe molto forte la botta. Vincere in casa con l'Atletico e perdere là al ritorno, certo che la festa scudetto non sarà minore ma i giocatori vogliono andare avanti nella competizione per club più importante al mondo. La partita più importante dell'anno è mercoledì"