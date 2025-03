Inter centrata, concentrata, seria. Ho visto la solita Inter, quella che in una condizione mentale favorevole, qualche rotazione. Mi è piaciuto molto Thuram, il migliore in campo, gol, traversa che è la giocata un po' di Luis Nazario. Credo abbia fatto 70' benissimo. Anche dopo il pareggio è entrata nel secondo tempo bene, approccio giusto. Mi dispiace solo una cosa: la condizione generale su Taremi. Lui si dà molto da fare, ma non è nel flusso della squadra. Gli vogliono tutti bene, ha avuto quella palla che si è fatto parare. Quando la squadra lo trascina lui dà il suo contributo e non c'è problema, se è in bilico lo stadio percepisce che sembra un po' la nota stonata. C'è qualcosa che lo rallenta rispetto al ritmo degli altri. Ragazzo super serio e amato da tutti. Ora si va in una fase del campionato in cui la mezza palla va capitalizzata, cambia il chip in questi due mesi finali. Ambiente clamoroso e Inter col pilota automatico.