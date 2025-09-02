Adani: “Inter, hai preso Chivu per gestirlo? Ma che mercato è? Ecco tutto ciò che non va”

"Se individuo Lookman, perché arriva Diouf? Perché non viene preso nessuno al posto di Kone?", domanda Adani

Matteo Pifferi Redattore 2 settembre - 13:22

Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così del mercato dell'Inter:

"Il mio ragionamento parte da lontano, dal rapporto tra le operazioni di mercato e la strategia/comunicazione che ha portato l'Inter a operare, non operare e cedere. Ci sono un po' di acquisti che ha fatto l'Inter e che sono buoni giocatori, giovani, da valutare e aspettare. L'Inter, negli ultimi cinque anni, li ha fatti e li ha indovinati, con pochi soldi ha ottenuto il massimo livello di performance e ricapitalizzazione, uno dei più clamorosi è Onana. Alcuni non hanno reso come Asllani, qualche errore ci può stare però è stato un percorso positivo nel rapporto acquisto, modalità d'acquisto e resa. E anche tutto il gruppo è cresciuto, l'Inter è costata meno a quanto poi è arrivata al valore di mercato, c'è un rapporto valore-rendimento. Ed è proprio per questo che contesto le operazioni del mercato di questo, al di là del valore di qualche ragazzo che è arrivato.

"L'Inter perde 5-0 col PSG e qualche giorno dopo annuncia l'addio di Inzaghi. Tre acquisti erano già stati fatti, Luis Henrique, 25 mln, Bonny, 23 mln, Sucic, una ventina di mln. Se questi erano stati già stati acquistati e l'allenatore è cambiato, lì puoi avere alibi o valutazioni sul fatto che avevi progettato con l'allenatore precedente. Chivu è un ragazzo che stimo, lavora e parla bene e ha personalità, è nato per stare ad alti livelli. Chivu però è una scelta di comodo di Marotta e non di Ausilio, una scelta dopo il no di Fabregas che avrebbe stravolto e inciso molto di più sugli acquisti e sulle cessioni. Io sono tifoso di Chivu, mi piacciono quelli che non hanno paura di dire cosa non va, si prendono le colpe e parlano di calcio con dignità, rettitudine e conoscenza. Ma durante il Mondiale ha valutato Pio Esposito e lo ha ritenuto idoneo, poi è stato inserito Diouf che è un buon giocatore. L'Inter ha un problema cronico, noi lo diciamo da anni per primi, modestia a parte: mancano dribblatori, noi ne parliamo da quando c'erano Perisic e Sanchez, unici due dribblatori. Il problema ormai è arrivato ad uno stato irreversibile, un problema mai ovviato ma individuato in Lookman, che dava quei colpi che mancavano"

"Se individuo Lookman, perché arriva Diouf? Buon giocatore, 2003, mancino, assaltatore ma dovrà imparare. Se cerchi Leoni o Solet e dici da un mese e mezzo che manca il difensore poi prendi Akanji che potevi prendere tre anni fa ma l'Inter non l'aveva scelto perché aveva preso Acerbi, che ha fatto benissimo. Akanji non sostituisce Acerbi o De Vrij ma parte Pavard che è più giovane, mettere e togliere, ma con che logica? Che acquisti sono stati fatti a Chivu? Un calciatore per Chivu qual è? Sentivo parlare di Kone: chi è arrivato al posto di Kone? Come ha operato sul mercato l'Inter? Non discuto il valore dei calciatori arrivati, Akanji è un gran calciatore, mi piace da sempre da centrale di difesa, è tecnico, con Guardiola ha fatto il salto di qualità ma non è il sostituto di Pavard, doveva sostituire Acerbi. Cara Inter, avete preso un allenatore per controllarlo e gestirlo o credete, come facciamo noi, in Chivu? Se lui dice che la squadra va aggiustata e variata, noi lo diciamo da 5 anni che non ha dribblatori. Per scardinare la difesa dell'Udinese dell'altro giorni, mi ci vuole un Lookman, un Luis Diaz, un Sottil che è andato al Lecce, l'Inter non ha quelle caratteristiche lì. Devi dare a Chivu quello che vuole per cambiare l'Inter. Dov'è il mercato dell'Inter per Chivu? Chivu ha messo 4 punte, Thuram e Bonny ali. Dove sono gli esterni? Non vorrei che passasse il messaggio: 'Abbiamo preso 5 giocatori, abbiamo fatto il possibile'. E poi quando perde due partite, si dice che Chivu non è pronto: aspetta un attimo. Chivu è stato scelto, dopo il no di Fabregas una parte dell'Inter voleva De Zerbi, poi c'è stato un ballottaggio Chivu-Vieira ed è stato scelto Chivu."