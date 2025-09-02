UFFICIALE – Donnarumma al Manchester City: “Momento speciale, un onore essere qui”

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City

Matteo Pifferi Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 11:46)

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City.

"Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, soggetto all'autorizzazione internazionale. Il 26enne portiere italiano ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà rimanere all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030. Nel corso di una carriera straordinaria, l'italiano si è guadagnato la reputazione di uno dei migliori portieri in circolazione nel calcio europeo.

Alto, imponente e imponente, con i suoi 1,95 m, Donnarumma arriva all'Etihad forte di una vasta esperienza di alto livello. Ha iniziato la sua carriera con i giganti italiani del Milan, dove, dopo aver progredito nelle giovanili e aver esordito in prima squadra a 16 anni, ha collezionato più di 250 presenze in totale, contribuendo alla vittoria della Supercoppa italiana del 2016 con il Milan. Donnarumma si è poi trasferito in Francia nell'estate del 2021 per proseguire la sua carriera, scegliendo di unirsi al Paris Saint-Germain, dove ha avuto un impatto immediato e duraturo.

Nel corso di quattro stagioni al Parco dei Principi, Donnarumma ha contribuito alla conquista di quattro titoli di Ligue 1, due Coppe di Francia e una tripletta di Trofei dei Campioni. La sua permanenza nella capitale francese è stata poi coronata a maggio di quest'anno, quando ha aiutato il PSG a conquistare la sua prima UEFA Champions League, con la squadra di Luis Enrique che ha battuto l'Inter per 5-0 in modo estremamente impressionante.

"Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me", ha dichiarato Donnarumma.

"Entro a far parte di una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club in cui ogni giocatore del mondo vorrebbe giocare. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare per il Club è un grande onore e un privilegio. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. Giocare all'Etihad Stadium sarà davvero speciale per me. Sono molto emozionato per ciò che mi aspetta e posso promettere che darò tutto per cercare di aiutare il Club a raggiungere ancora più successi", aggiunge il portiere.