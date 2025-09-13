Lele Adani si è recentemente espresso su Cristian Chivu verso la ripresa del campionato. Queste le sue parole a Viva el Futbol sull’allenatore dell’Inter:
Adani: “Inter, idea di gioco di Chivu è molto alta. E sento che come allenatore è…”
“Chivu? Mi dà l’idea di essere uno di quel livello lì (indica in alto, ndr). Lo ha fatto da piccolo, lui è dentro un livello alto. Non c’è per forza uno step da fare canonico per arrivare ad allenare una grande. Il discorso dell’esperienza… uno la sente dentro, come anima.
È stato un giocatore di massimi livelli ed è un allenatore che è giusto abiti quei livelli. Lo vedo appropriato, per la naturalezza con cui gestisce lo spogliatoio, per come comunica. Ti riporta subito con lucidità, serietà e conoscenza dentro l’equilibrio e il percorso. Sento che è un allenatore credibile”, ha spiegato.
