De Grandis: “Inter anti-Juve, vedo due particolarità! E c’è una frase di Chivu che…”

A Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così del match di oggi tra Juventus e Inter
Alessandro Cosattini 

A Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così del match di oggi tra Juventus e Inter (qui dove vedere la partita in tv e streaming).

“C’è una dichiarazione della scorsa settimana di Chivu, diceva di voler andare avanti per la sua strada con un calcio più verticale e meno palleggiato, col pressing alto…

La formazione ha due particolarità: una è Akanji che è veloce, si va verso una trasformazione dunque rispetto alla difesa di Inzaghi. La seconda è Carlos Augusto a sinistra e non Dimarco, il brasiliano scavalca un titolarissimo nerazzurro”.

