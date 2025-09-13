A Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così del match di oggi tra Juventus e Inter (qui dove vedere la partita in tv e streaming).
“C’è una dichiarazione della scorsa settimana di Chivu, diceva di voler andare avanti per la sua strada con un calcio più verticale e meno palleggiato, col pressing alto…
La formazione ha due particolarità: una è Akanji che è veloce, si va verso una trasformazione dunque rispetto alla difesa di Inzaghi. La seconda è Carlos Augusto a sinistra e non Dimarco, il brasiliano scavalca un titolarissimo nerazzurro”.
