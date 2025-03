"In questo modo arrivano le opportunità perché il Napoli attacca con tanti uomini. Sul gol del pari ci sono tanti calciatori in area e nel finale il Napoli porta tanti giocatori in area di rigore e ha un'opportunità ripetuta per vincere la partita. Se nel primo tempo l'Inter ha avuto un calciatore che ha spostato l'equilibrio, Dimarco, che poi si è fatto male, successivamente il Napoli è cresciuto, ha cambiato sistema di gioco e addirittura meritava qualcosa in più".