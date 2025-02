"Qualsiasi squadra ha giocatori sugli esterni che dribblano, l'Inter non li ha. Ti mancano, soprattutto quando giochi in Europa. Fortifichi un solo modo di giocare, ma rimani prevedibile. E quando perdi brillantezza se non fai le giocate con i tuoi giocatori più forti allora perdi. Se la palla va sul palo o va alta non hai altre soluzioni. L'Inter la conosci, non ha altre caratteristiche. Nel secondo tempo ieri zero tiri in porta. Non hai un piano B. Secondo me è una questione di rinnovamento del parco giocatori; di inserimento di caratteristiche diverse; e poi a volte la squadra si impigrisce un po' e viene fuori la partita di Firenze".