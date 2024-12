Il focus si è spostato su un singolo in particolare: "Nicolò Barella è un calciatore completo. Da mesi avevo detto ciò che vedo in lui, un calciatore votato alla fase offensiva, che anche Spalletti ha voluto trequartista o seconda punta e offre molto quando gioca anche negli spazi stretti. Lo valuto molto positivamente quando si avvicina alla porta. E' attaccato in maniera sincera all'Inter, non ha mai preso in considerazione ipotesi di cessione e dal punto di vista della resa e dell'attitudine è uno dei tre più importanti. Ne valuto la continuità, senza parlare dei gol. Mi piace parlare della sua figura e della sua essenza".