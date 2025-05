"Ragiono in ambito locale. La rosa dell'Inter, oltre che lunga, è anche forte: allora la colpa è doppia. In casa, in Champions, l'Inter ha battuto la Stella Rossa, l'Arsenal, il Lipsia, il Monaco, il Feyenoord, il Barcellona, pareggia con il Bayern Monaco. In campionato, in casa, batte l'Atalanta all'inizio, perde con il Milan, pareggia con la Juve, con il Napoli, con il Bologna, batte la Fiorentina, perde con la Roma, pareggia con la Lazio. Se tu sei la più forte in Serie A, i conti non tornano. È una cosa mentale? Tecnica? Di superficialità? Dobbiamo capire il perchè. Se certi giocatori hanno un certo status che ti ha portato in finale di Champions, perchè anche quando vai avanti latiti e stenti? Gli episodi ci sono, ma bisogna parlare del campo. Uno scudetto in 4 anni devono essere per forza non pochi, ma pochissimi".