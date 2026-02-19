Intervenuto a Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta di ieri sera dell'Inter contro il Bodo/Glimt

Marco Astori Redattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 17:02)

Intervenuto a Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta di ieri sera dell'Inter contro il Bodo/Glimt: "E' stata la partita più sottotono dell'Inter: ha prodotto poco e concesso tanto. Non ha fatto valere la qualità e la superiorità: questa va dimostrata contro una squadra che non può partire battuta. Il Bodo è organizzato: ha fatto transizioni con qualità. Allora io dico: se c'è questa qualità nella giocata senza essere qualitativamente superiori, vuol dire che è organizzata, corta, scala bene, accompagna, prende l'ampiezza, attacca la profondità.

L'Inter scalava male: Akanji è arrivato tardi sul secondo gol. Ha preso tre gol su passaggi dell'avversario che è andato in porta. Questo vuol dire che il Bodo è un collettivo che va oltre il singolo. Ed è quello che dà noia all'Italia: qui nella comunicazione e nel tifo si rimane ereditando le parole dei padri e dei nonni. Poi però arrivano Bodo e Galatasaray. Annoiamo finché arrivano le legnate in Norvegia: il City ci ha perso in questa Champions, non sei anni fa. Perché noi dobbiamo sbruffoneggiare e dire "non possiamo perdere in Norvegia"? No no, si perde in Norvegia perché loro sono pronti a batterti: giocano a calcio.

I gol sono gol di fattura calcistica elevata: il Bodo non ha Akanji, Bastoni, Mkhitaryan o Lautaro campione del mondo. Ma giocano a calcio, cosa che qua in Italia dà noia: perché l'italiano vi assicuro che anche se critica, è più contento nella polemica di Inter-Juve, lì ci sguazza. Poi però non sa analizzare il Bodo. So che approfondire costa fatica. Se tu sei collegato non vinci per forza, ma non vai due volte sotto: ti è scappata via. Loro hanno giocato la stessa partita dall'inizio alla fine, non a fasi: in Italia con sta roba del perdere tempo ti si presentano otto partite nella stessa. Comunque per me l'Inter passa.