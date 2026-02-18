FC Inter 1908
Lite furiosa Allegri-Fabregas! Max a Cesc: “Sei un coglione! Sei un bambino che…”

Lite furiosa Allegri-Fabregas! Max a Cesc: “Sei un coglione! Sei un bambino che…” - immagine 1
Momenti di fortissima tensione nel postpartita di Milan-Como, dove sono volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Momenti di fortissima tensione nel postpartita di Milan-Como, dove sono volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. Ecco cos'è successo nella pancia di San Siro secondo Tmw: "Prima dell'ingresso in sala stampa è da registrarsi un'accesissima discussione avvenuta tra Allegri e Fabregas.

Lite furiosa Allegri-Fabregas! Max a Cesc: “Sei un coglione! Sei un bambino che…”- immagine 2
Getty Images

Sono volate parole grosse, si sono sentite nitidamente delle parolacce. Il motivo della sfuriata tra i due è il gesto di Fabregas nei confronti di Saelemaekers, per il quale invocava il secondo giallo nel finale, che ha provocato l'espulsione appunto di Allegri.

Lite furiosa Allegri-Fabregas! Max a Cesc: “Sei un coglione! Sei un bambino che…”- immagine 3
Getty Images

C'è stato modo anche di sentire qualche frase, nello specifico una di Allegri rivolta proprio a Fabregas: “Sei un bambino, sei un coglione, sei un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore”, un virgolettato che si è avuto modo di udire distintamente dall'interno della sala stampa, prima che alcuni membri delle due squadre allontanassero i due litiganti e contribuissero a riportare un clima di serenità.

