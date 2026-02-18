Momenti di fortissima tensione nel postpartita di Milan-Como, dove sono volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas

Marco Astori Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 23:58)

Momenti di fortissima tensione nel postpartita di Milan-Como, dove sono volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. Ecco cos'è successo nella pancia di San Siro secondo Tmw: "Prima dell'ingresso in sala stampa è da registrarsi un'accesissima discussione avvenuta tra Allegri e Fabregas.

Sono volate parole grosse, si sono sentite nitidamente delle parolacce. Il motivo della sfuriata tra i due è il gesto di Fabregas nei confronti di Saelemaekers, per il quale invocava il secondo giallo nel finale, che ha provocato l'espulsione appunto di Allegri.

C'è stato modo anche di sentire qualche frase, nello specifico una di Allegri rivolta proprio a Fabregas: “Sei un bambino, sei un coglione, sei un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore”, un virgolettato che si è avuto modo di udire distintamente dall'interno della sala stampa, prima che alcuni membri delle due squadre allontanassero i due litiganti e contribuissero a riportare un clima di serenità.