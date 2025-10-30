A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.
Adani: "Juve, Spalletti il meglio che si può trovare. Firma per 8 mesi ma in realtà…"
“La Juve prende quello che come livello di allenatore è nettamente in prima fascia oggi in termini di allenatore, è il meglio che si può trovare sul mercato. Anche Spalletti ha voluto fortemente la Juventus, infatti ha accettato la condizione di 8 mesi con la conquista della Champions, poi penso che ci sarebbe un biennale dopo questi 8 mesi.
Allegri è tornato per 4 anni a 9 milioni, ricordo questo. Spalletti due anni fa ha vinto lo scudetto e firma per 8 mesi. La Juve deve dare in mano a Spalletti ora e deve seguirlo, deve imparare da lui”.
