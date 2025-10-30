FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sorrentino: “Nessuno in Italia come Calhanoglu. Inter la più forte e vi spiego perché”

ultimora

Sorrentino: “Nessuno in Italia come Calhanoglu. Inter la più forte e vi spiego perché”

Sorrentino: “Nessuno in Italia come Calhanoglu. Inter la più forte e vi spiego perché” - immagine 1
Stefano Sorrentino, ex portiere, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Stefano Sorrentino, ex portiere, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina di ieri sera: "Calhanoglu calcia troppo forte i rigori, calcia benissimo: non cambia mai, i portieri lo sanno ma è troppo preciso ed è uno specialista.

Sorrentino: “Nessuno in Italia come Calhanoglu. Inter la più forte e vi spiego perché”- immagine 2
Getty Images

Da quando è tornato ai suoi livelli, l'Inter sta crescendo e sta andando sempre più forte: è la squadra più forte e che per me può vincere lo scudetto perché ha riserve che spaccano la partita e alzano la qualità potendo cambiare praticamente mezza squadra.

Sorrentino: “Nessuno in Italia come Calhanoglu. Inter la più forte e vi spiego perché”- immagine 3
Getty Images

Ad oggi in Italia non vedo uno come Calhanoglu, un competitor: l'Inter non lo ha fatto andare via perché il sostituto non c'è, è quasi impossibile da trovare.

Leggi anche
Abodi: “Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi. Quando c’è il tuo...
Cavaliere: “Sucic? Ausilio lungimirante, exploit immediato. Ora vale già…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA