Stefano Sorrentino, ex portiere, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina di ieri sera: "Calhanoglu calcia troppo forte i rigori, calcia benissimo: non cambia mai, i portieri lo sanno ma è troppo preciso ed è uno specialista.
Sorrentino: “Nessuno in Italia come Calhanoglu. Inter la più forte e vi spiego perché”
Da quando è tornato ai suoi livelli, l'Inter sta crescendo e sta andando sempre più forte: è la squadra più forte e che per me può vincere lo scudetto perché ha riserve che spaccano la partita e alzano la qualità potendo cambiare praticamente mezza squadra.
Ad oggi in Italia non vedo uno come Calhanoglu, un competitor: l'Inter non lo ha fatto andare via perché il sostituto non c'è, è quasi impossibile da trovare.
