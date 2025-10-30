Stefano Sorrentino , ex portiere, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina di ieri sera: "Calhanoglu calcia troppo forte i rigori, calcia benissimo: non cambia mai, i portieri lo sanno ma è troppo preciso ed è uno specialista.

Da quando è tornato ai suoi livelli, l'Inter sta crescendo e sta andando sempre più forte: è la squadra più forte e che per me può vincere lo scudetto perché ha riserve che spaccano la partita e alzano la qualità potendo cambiare praticamente mezza squadra.