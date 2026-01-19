Lele Adani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese

Marco Astori Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 11:46)

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese: "L'Inter è efficace e costanza e ha diversità di vittoria: gioca, resiste, ha qualità. Ha un giocatore fortissimo come Lautaro. Lautaro è un calciatore completo: a Udine c'è tutto il suo repertorio. Il gol si chiama astuzia, malizia, furbizia: è argentinità.

Fa tutte giocate da argentino. E' un numero 9 che fa quello che ha dietro la maglia, il 10: è sempre connesso al gioco. Ad un certo punto fa una giocata alla Totti: la squadra sotto pressione lo cerca e lui tum, rovesciata per mandare Bisseck a campo aperto. E' una giocata alla Totti: è un calciatore fenomenale che ha fatto 11 gol e 4 assist, nessuno in Italia come lui in quel ruolo.

Ha il fisico degli argentini come Tevez e Aguero: quei giocatori forti che sanno essere puliti e sporchi che sanno fare un calcio associativo e da strada. Ha la completezza dell'attaccante che gioca con l'attitudine dei bambini argentini che sognano. Non è questione d'altezza, ma di tempo: te lo toglie, ti spunta, ti porta lontano e poi ti prende il centimetro. Il tempo di gioco è la cosa più importante".