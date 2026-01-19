FC Inter 1908
Lele Adani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese
Marco Astori 

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese: "L'Inter è efficace e costanza e ha diversità di vittoria: gioca, resiste, ha qualità. Ha un giocatore fortissimo come Lautaro. Lautaro è un calciatore completo: a Udine c'è tutto il suo repertorio. Il gol si chiama astuzia, malizia, furbizia: è argentinità.

Fa tutte giocate da argentino. E' un numero 9 che fa quello che ha dietro la maglia, il 10: è sempre connesso al gioco. Ad un certo punto fa una giocata alla Totti: la squadra sotto pressione lo cerca e lui tum, rovesciata per mandare Bisseck a campo aperto. E' una giocata alla Totti: è un calciatore fenomenale che ha fatto 11 gol e 4 assist, nessuno in Italia come lui in quel ruolo.

Ha il fisico degli argentini come Tevez e Aguero: quei giocatori forti che sanno essere puliti e sporchi che sanno fare un calcio associativo e da strada. Ha la completezza dell'attaccante che gioca con l'attitudine dei bambini argentini che sognano. Non è questione d'altezza, ma di tempo: te lo toglie, ti spunta, ti porta lontano e poi ti prende il centimetro. Il tempo di gioco è la cosa più importante".

 

 

