Matteo Pifferi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 14:46)

Lookman, Sucic e Bonny: Daniele Adani, intervenuto a Viva El Futbol su Youtube, ha affrontato alcuni temi caldi in casa Inter. Il primo in ordine temporale è Lookman:

"Lookman è un giocatore che appassiona, scalda gli animi ed è uno di quelli che fanno saltare il banco, vanno oltre al sistema di gioco, al lavoro, al pensiero calcistico perché sanno mettersi in proprio. Sanno risolvere, sanno aggiungere. In un momento dove c'è tanta incertezza in generale ma anche in casa Inter, Lookman, per i numeri, per la risonanza che ha, può diventare un potenziale colpo estivo per tutto il campionato"

Attacco a 3?

"Si parla molto di Chivu che valuta cambi di sistemi di gioco ed è un bene, l'Inter nel quadriennio di Inzaghi ha avuto un'evoluzione dell'interpretazione del sistema ma le idee invecchiano presto. Avere un'alternanza nel sistema, come ha dimostrato il Napoli di Conte, porta soluzioni nelle relazioni tecnico-tattiche e strategiche tra i calciatori. Lookman, nella sua zona di competenza, può giocare defilato ma sai che arriva, calcia, assiste, lavora nell'uno contro uno, è un giocatore disequilibrante"

Bonny e Sucic

"Sono due 2003, sono giovani ma conoscono il gioco e sono in una fase quasi sicuramente non matura ma che, nel rapporto tra le qualità e l'ambizione, sono due ottimi acquisti. Sucic conosce il calcio, non va qualificato come nel calcio moderno in un solo ruolo ma in una molteplicità di compiti che lo porta a palleggiare e inserirsi. Come tutti gli slavi, sa fintare, mascherare la giocata. Negli ultimi 20 metri non si emoziona e sa essere freddo nella rifinitura, nella finta e nella conclusione. Va inserito in un calcio tattico dove c'è velocità, marcatura e una pressione, in campo e fuori ma conosce il gioco e in questo sistema può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo con saggezza, conoscenze. Se aspettato e inserito coi tempi giusti, diventa un'alternativa ed eventualmente una soluzione in più per i titolari"

Bonny

"Si è meritato la chiamata dell'Inter. Ha una cosa che deve migliorare, è il numero di gol. Sono pochi i gol fatti, essendo stato quasi sempre titolare a Parma. Se uno va a vedere certi gol, e vi invito ad andarli a vedere, penso a quello a Como che è simile a quello di Thuram a Barcellona, penso sempre al gol col Monza che ricorda il gol di Thuram nel primo derby. Bonny può fare prima o seconda punta, è dinamico, sa giocare di taglio, sa attaccare profondità, ha tecnica e soluzioni. Quelle soluzioni vanno messe al servizio dei compagni, anche mettendo un po' di sano egoismo che le punte devono avere. Un attaccante deve sapere quando passare la palla e quando tirare. Se riesce ad alzare il numero di gol, rispetto a un minutaggio che gioco forza sarà un po' lieve all'inizio, dovrà guadagnarselo, allora potrà mettere quelle cifre a livello di esigenza tecnica che l'Inter non ha avuto in questi anni dalle terze o quarte punte. Bonny potenzialmente vale la maglia dell'Inter"