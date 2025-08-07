Alfredo Pedullà ha parlato, sul suo canale Youtube, dell'affare Lookman spiegando la calma apparente tra Inter e Atalanta

Matteo Pifferi Redattore 7 agosto - 14:17

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così le ultime vicende legate alla trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman:

"Siete mai passati con l'autovelox che vi ha beccati e vi ha portati allo sfinimento con una multa da pagare? Quante volte vi è successo? L'autovelox, vi piace spingere, spingete, non vi fermate in tempo, non calcolate la distanza e l'autovelox boom: disastro, multa e punti. In quanti di voi hanno avuto la patente sospesa per l'ennesima infrazione con l'autovelox?

Perché vi dico questo, perché è come se Lookman oggi fosse passato con l'autovelox, non sappiamo se lo hanno punito, multato. Non credo assolutamente a chi dice nessuna multa perché sono cose interne, un anno fa di questi tempi è accaduto di peggio prima di Lecce-Atalanta, l'Atalanta è stata brava a tenere tutto sottotraccia, poi ha aggiustato il contratto di Lookman"

"Lookman è passato a 180 km/h dal punto di vista delle interpretazioni societarie. Quando non ti presenti, sei passato a 180 km/h. L'autovelox è stato una roba fatta segretamente tra di loro, non è stata fatta per prendere tempo aspettando che l'Inter esca allo scoperto, verrà fatto in un secondo momento ed ora è bene il silenzio per evitare ulteriori casini? Sono queste domande sull'autovelox, se voi sforate e vi arriva a casa, non potete prendere tempo. Se non pagate arriva una mora. L'autovelox di Lookman è tutto particolare avvolto nel segreto istruttorio di cose che dobbiamo capire, l'Inter aspetta la mossa dell'Atalanta, l'Atalanta quella dell'Inter ma siamo al 7 agosto e bisogna evitare tormentoni"