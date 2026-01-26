Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato il momento dell'Inter. In particolare l'ex giocatore ha parlato dei due esterni nerazzurri, Luis Henrique e Dimarco.
"Luis Henrique corpo estraneo? Non sono d'accordo, sicuramente non è Dumfries, sicuramente è sotto le aspettative, però Dimarco entra e va a giocare nel posto di Carlos Augusot, ha cambiato la partita nella sua zona di competenza. Dimarco ha fatto la differenza, mette la palla dove vuole, come vuole. Luis Henrique dovrà migliorare".
(Domenica Sportiva)
