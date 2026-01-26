FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Luis Henrique corpo estraneo? Non sono d’accordo. Quando entra Dimarco…”

ultimora

Adani: “Luis Henrique corpo estraneo? Non sono d’accordo. Quando entra Dimarco…”

Adani: “Luis Henrique corpo estraneo? Non sono d’accordo. Quando entra Dimarco…” - immagine 1
Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato il momento dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Adani: “Luis Henrique corpo estraneo? Non sono d’accordo. Quando entra Dimarco…”- immagine 2
Getty

Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato il momento dell'Inter. In particolare l'ex giocatore ha parlato dei due esterni nerazzurri, Luis Henrique e Dimarco.

Adani: “Luis Henrique corpo estraneo? Non sono d’accordo. Quando entra Dimarco…”- immagine 3
Getty Images

"Luis Henrique corpo estraneo? Non sono d'accordo, sicuramente non è Dumfries, sicuramente è sotto le aspettative, però Dimarco entra e va a giocare nel posto di Carlos Augusot, ha cambiato la partita nella sua zona di competenza. Dimarco ha fatto la differenza, mette la palla dove vuole, come vuole. Luis Henrique dovrà migliorare".

(Domenica Sportiva)

Leggi anche
Sabatini: “Conte vive di alibi. Se pensa a Marotta e agli assenti tutta la...
Costacurta avvisa l’Inter: “Se fossi in loro sarei preoccupatissimo di questo Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA