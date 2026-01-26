Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Ciccio Graziani è tornato sulla larga vittoria dell'Inter contro il Pisa. "Quello che ha raggiunto l'Inter è un bel traguardo, questo distacco è pesante e importante. Non serve pensare che si possa giù cucire lo scudetto sul petto, ma la strada è quella giusta. La prima mezz'ora malissimo, ho visto l'Inter in difficoltà, soprattutto subire in maniera rocambolesca".

"Però ha avuto una reazione straordinaria, forte, determinata, sopratutto quanto dai quei calciatori che da soli fanno la differenza, questa è la vera grande forza dell'Inter. Lautaro? Che fosse bravo nessuno l'ha mai messo in dubbio, poi è diventato un leader, un capitano. In questi ultimi 3 anni è migliorato tanto, la vittoria del Mondiale gli ha dato una consapevolezza della propria forza incredibile. Nei momenti difficili è lui che fa la differenza".