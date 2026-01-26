Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Ciccio Graziani è tornato sulla larga vittoria dell'Inter contro il Pisa. "Quello che ha raggiunto l'Inter è un bel traguardo, questo distacco è pesante e importante. Non serve pensare che si possa giù cucire lo scudetto sul petto, ma la strada è quella giusta. La prima mezz'ora malissimo, ho visto l'Inter in difficoltà, soprattutto subire in maniera rocambolesca".
Graziani: "Questa è la vera grande forza dell'Inter. Lautaro? Nei momenti difficili…"
Graziani: “Questa è la vera grande forza dell’Inter. Lautaro? Nei momenti difficili…”
"Però ha avuto una reazione straordinaria, forte, determinata, sopratutto quanto dai quei calciatori che da soli fanno la differenza, questa è la vera grande forza dell'Inter. Lautaro? Che fosse bravo nessuno l'ha mai messo in dubbio, poi è diventato un leader, un capitano. In questi ultimi 3 anni è migliorato tanto, la vittoria del Mondiale gli ha dato una consapevolezza della propria forza incredibile. Nei momenti difficili è lui che fa la differenza".
(Domenica Sportiva)
