Lele Adani si sbilancia, l’Inter non cambierà modulo secondo lui: così l’ex difensore sulla squadra allenata da Cristian Chivu

Alessandro Cosattini Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 16:41)

Lele Adani si sbilancia: l’Inter non cambierà modulo secondo lui. Così l’ex difensore a Viva el Futbol sulla squadra allenata da Cristian Chivu: "Senza dribblatori, l'Inter è la squadra che passa e si muove meglio della Serie A. Queste caratteristiche si sono viste con Conte, poi sono state cambiate da Inzaghi, quindi Chivu le ha ereditate. Si vedono rotazioni che richiamano vecchi concetti tattici.

A Cagliari, se avete notato, tutte le azioni, eccetto quella del palo di Calhanoglu, nascono a sinistra, dove ci sono Bastoni, Carlos Augusto, Dimarco e Mkhitaryan. Dall'altra parte c'erano due giocatori nuovi, Luis Henrique e Akanji, ecco perché su quella fascia è più difficile associarsi.

Non per le qualità dei singoli, ma per le sinergie che non sono quelle che ci sono a sinistra. Il cambio di sistema non lo vedremo, rimarrà una suggestione. L'Inter è stata ringiovanita seguendo le stesse caratteristiche".