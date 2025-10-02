"Il momento è adesso. Ange-Yoan Bonny è pronto ad indossare per la prima volta i panni del protagonista, dal momento che per la prima volta sarà titolare con l'Inter questo sabato, a San Siro contro la Cremonese. L'infortunio di Thuram - che almeno un po' preoccupa, i tempi di recupero si stimano in 30 giorni circa - ha aperto un'autostrada all'altro attaccante francese presente nella rosa nerazzurra. Del resto, era stato lo stesso Chivu a chiarire un concetto fondamentale durante il pre-campionato: il sostituto di Lautaro sarà Pio Esposito, quello di Thuram, Bonny. E allora ecco che per l'ex Parma si apriranno per la prima volta le porte di San Siro già dal 1'", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Al Meazza, Bonny aveva esordito col botto nella prima stellare di Chivu trovando il gol appena 5' dopo il suo ingresso in campo. Poi, però, la parabola si è diretta più verso il basso: pochi minuti nella sconfitta interna contro l'Udinese, mezz'oretta scarsa (con errore da matita rossa che è costato carissimo) a Torino con la Juve e infine spicciolate di minuti tra Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga. Scelta del tecnico che porta a due considerazioni. La prima: in tanti casi, specialmente a risultato acquisito, Bonny avrebbe potuto essere impiegato un po' di più anche per rompere definitivamente il ghiaccio; la seconda: in tutte e 7 le partite stagionali ufficiali, ma pure nelle amichevoli estive, anche se per poco tempo il francese è sempre stato impiegato da Chivu. Una conferma, se ce ne fosse bisogno, di quanto l'allenatore nerazzurro stimi il suo jolly d'attacco richiesto a Milano dopo la parentesi vissuta insieme a Parma. A Bonny toccherà il compito, non semplice, di non far rimpiangere Thuram. Ma la Cremonese porta più o meno fortuna al francese: una vittoria con tanto di assist nella stagione 2023-24 in Serie B, oltre ad una sconfitta e ad una buona prova quando ancora vestiva la maglia del Parma Primavera. Non sarà certamente la stessa cosa, ma Bonny è pronto", aggiunge il quotidiano.