Nel corso della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato il momento dell'Inter
Nel corso della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato il momento dell'Inter. Dopo un periodo di difficoltà, la squadra nerazzurra ha ritrovato convinzione e motivazioni centrando con la Cremonese la quinta vittoria di fila. "Sulla carta all'inizio Correa, Taremi e Arnautovic avevano credenziali superiori. Un giocatore che ha segnato in Champions come Taremi ha fallito, ma quando lo presenti all'inizio, ti dà credenziali e gerarchie superiore ai ragazzi. Bonny è stato chiuso prima che arrivasse Chivu. Pio Esposito pensavano di darlo in prestito prima del Mondiale per Club, poi ha dimostrato di poter rimanere".

"È proprio il progetto Chivu che inizia a decollare e secondo me con nessuna differenza rispetto all'altro anno. La differenza non è nel sistema e nell'interpretazione, è nell'avere attecchito sulle motivazioni dei ragazzi che ritrovano le loro sicurezze, il loro palleggio, l'attenzione, la concentrazione. La squadra è allenata bene da un ragazzo che ogni giorno conquista consensi ai quali aderiscono tutti e questo è un bel segnale".

