Nel corso della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato il momento dell'Inter. Dopo un periodo di difficoltà, la squadra nerazzurra ha ritrovato convinzione e motivazioni centrando con la Cremonese la quinta vittoria di fila. "Sulla carta all'inizio Correa, Taremi e Arnautovic avevano credenziali superiori. Un giocatore che ha segnato in Champions come Taremi ha fallito, ma quando lo presenti all'inizio, ti dà credenziali e gerarchie superiore ai ragazzi. Bonny è stato chiuso prima che arrivasse Chivu. Pio Esposito pensavano di darlo in prestito prima del Mondiale per Club, poi ha dimostrato di poter rimanere".