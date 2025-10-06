Dopo aver detto addio ai vari Arnautovic, Correa e Taremi, l'Inter ha aperto le porte a Bonny e a Pio Esposito

Gianni Pampinella Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 08:46)

Lo ha inseguito a lungo in estate, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Ademola Lookman è stato per settimane il sogno di mercato dell'Inter, ma l'Atalanta non ha mollato, rimanendo ferma sulle sue posizioni. Così il club nerazzurro ha cambiato obiettivo e ha puntato a rinforzare altre zone del campo.

"Non è accaduto e così, questa estate, la scelta inevitabile è stata quella di ripartire da zero. Addio ai vari Arnautovic, Correa e Taremi e porte aperte a Bonny e al rientrante Pio Esposito, 41 anni in due. Rischioso, evidentemente. Ma il fatto che Chivu li conoscesse già perfettamente ha aiutato. E le prime risposte sono state talmente confortanti e incoraggianti che, davanti al muro eretto dall’Atalanta per Lookman, non è stato cambiato obiettivo, ma si è deciso di non prendere più una quinta punta, con caratteristiche diverse. Ebbene, questo inizio di stagione ha dimostrato che la rinuncia al nigeriano, o ad uno suo clone, non è stato un errore", si legge sul Corriere dello Sport.

"Attenzione, qualche dubbio in avvio era rimasto, alla luce di una manovra che appariva lenta e sterile. Ma ora che la gamba gira e che il gioco si è sciolto non solo Lautaro e Thuram sono tornati implacabili, ma anche Pio e Bonny hanno fatto vedere ciò di cui sono capaci. Con il dettaglio, tutt’altro che trascurabile, di non aver fatto sentire la mancanza dei due titolari, alle prese con qualche acciacco. Per la verità, anche la scorsa stagione, dopo 6 giornate di campionato e 2 di Champions, avevano già segnato tutti i 4 attaccanti. Ma il contributo di Taremi ed Arnautovic si era di fatto circoscritto al 4-0 sulla Stella Rossa. Pio e Bonny, invece, hanno messo tasselli ogni volta che sono stati chiamati in causa".

(Corriere dello Sport)