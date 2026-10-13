VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."

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Nel corso del suo intervento nell'ultima live di Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha raccontato un retroscena su Alessandro Bastoni.

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"A me è piaciuta molto la ripartenza di Bastoni onestamente, in un periodo difficile. Noi l'avevamo sentito anche privatamente e sappiamo come il ragazzo abbia sofferto: ma la squadra che ha preso è giusta.

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Noi spesso ci siamo chiesti un determinato lavoro di campo e ha trovato un gol storico e molto bello a Saint-Denis", le sue parole in diretta".