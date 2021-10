Adani: “L’Inter deve ritrovare un po’ di gioco. Sanchez non era finito? Quella palla…”

Intervenuto su Twitch in diretta alla BoboTV, Lele Adani ha parlato così di Sanchez e dell'Inter, vittoriosa ad Empoli

"Sanchez non era finito? Era quello finito, non decisivo. La palla a D'Ambrosio? Non c'è spazio, è geniale. L'Inter ha qualcosa di superiore rispetto agli altri in termini di gruppo, chi sa di non essere titolare dà comunque il massimo ed è un grande atteggiamento, e questo conta. L'Inter deve ritrovare più gioco, è calata, ma può giocare in diversi modi. Ha costruito una rosa che glielo permette, tutte le punte sono diverse ma possono stare insieme".