L'ex calciatore e ora opinionista ha analizzato la prestazione del centrocampista croato in occasione di Inter-Torino

Intervenuto a "Viva El Futbol", l'ex calciatore e ora opinionista Daniele Adani ha analizzato la prestazione di Petar Sucic in occasione di Inter-Torino, esordio ufficiale dell'ex centrocampista della Dinamo Zagabria con la maglia nerazzurra.

"Sucic è un calciatore di centrocampo che conosce il calcio. Non va qualificato come nel calcio moderno in un solo ruolo, ma una molteplicità di compiti che lo porta a palleggiare, ad inserirsi, come tutti i giocatori slavi sanno sterzare e quindi sanno fintare la giocata quindi mascherarla e quando arriva nella zona determinante, che quella degli ultimi 20 metri non si emoziona, ma sai essere freddo nella rifinitura, nella finta e nella conclusione".