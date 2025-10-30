Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina

Marco Astori Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 17:02)

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "C'è una differenza tra valore e rendimento: il Napoli ha un grande rendimento e lo dobbiamo anche al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è equiparabile a nessun'altra.

Sucic rievoca i grandi: Prosinecki, Boban, sono quelli i grandi croati che hanno qualcosa di speciale, quell'irriverenza, quella classe e quel modo di fare calcio che solo loro conoscono. Lui non si emoziona, finta, decide, sceglie i tempi, fa gol come fare una passeggiata in Duomo.

Però questi centrocampisti hanno quella lucidità, gli appartiene. E l'Inter con questi giocatori riesce con la sua forza e il suo valore a vincere: la chiamata di Sucic è una grande chiamata di Piero Ausilio".