Adani: “Sucic gran chiamata di Ausilio. Rievoca questi 2 grandi slavi del passato”

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina
Marco Astori
Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "C'è una differenza tra valore e rendimento: il Napoli ha un grande rendimento e lo dobbiamo anche al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è equiparabile a nessun'altra.

Sucic rievoca i grandi: Prosinecki, Boban, sono quelli i grandi croati che hanno qualcosa di speciale, quell'irriverenza, quella classe e quel modo di fare calcio che solo loro conoscono. Lui non si emoziona, finta, decide, sceglie i tempi, fa gol come fare una passeggiata in Duomo.

Però questi centrocampisti hanno quella lucidità, gli appartiene. E l'Inter con questi giocatori riesce con la sua forza e il suo valore a vincere: la chiamata di Sucic è una grande chiamata di Piero Ausilio".

