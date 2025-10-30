Torna sulla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale anche il focus di Sport Mediaset. "Se lo sono ripetuti per più giorni: Napoli doveva essere archiviata come giornata storta", la sottolineatura di colleghi. La squadra di Cristian Chivu è scesa in campo con l'intenzione di mandare un segnale importante. Ed è arrivato a tutte le dirette concorrenti. "Bisognava battere la Fiorentina con una prova convincente e l'Inter ha portato a termine la missione", chiosa il focus.