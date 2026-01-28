"Torneresti a Sky?". Daniele Adani, intervenuto a Viva El Fútbol, ha risposto alla domanda fattagli da un tifoso. La risposta dell'ex difensore è stata chiara:
“Torneresti a lavorare a Sky?” Adani risponde no: “Semplicemente perché…”
"Questo è un discorso lungo e da approfondire ma cerchiamo di sintetizzare. A Sky sono stato benissimo, ho un bellissimo rapporto con tantissime persone e lo conservo anche ora. E' un grande team con grandissimi professionisti. Ovviamente, come in tutti i luoghi di lavoro, ci sono a volte delle visioni differenti, ci sono problemi di gestione ma per me sono stati 9 anni bellissimi. Ora non tornerei perché semplicemente sto davvero bene in RAI, sto bene personalmente e professionalmente.
Dei professionisti sono diventati amici, le cose che tratto mi piacciono, la RAI è seguita da milioni di italiani e c'è anche una responsabilità verso il paese per chi vuole unire il calcio alla gente. Farlo in Rai è la strada migliore, anche la più difficile da ottenere e cerco di meritarmelo ogni giorno. La Rai è il mio presente e la mia famiglia, ci sarà tempo eventualmente per valutare un ritorno a Sky"
