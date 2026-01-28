"Questo è un discorso lungo e da approfondire ma cerchiamo di sintetizzare. A Sky sono stato benissimo, ho un bellissimo rapporto con tantissime persone e lo conservo anche ora. E' un grande team con grandissimi professionisti. Ovviamente, come in tutti i luoghi di lavoro, ci sono a volte delle visioni differenti, ci sono problemi di gestione ma per me sono stati 9 anni bellissimi. Ora non tornerei perché semplicemente sto davvero bene in RAI, sto bene personalmente e professionalmente.