I migliori video scelti dal nostro canale

“Torneresti a lavorare a Sky?” Adani risponde no: “Semplicemente perché…” - immagine 1
Un appassionato ha chiesto a Lele Adani se tornerebbe, un giorno, a Sky: l'opinionista RAI ha risposto così
Matteo Pifferi Redattore 

"Torneresti a Sky?". Daniele Adani, intervenuto a Viva El Fútbol, ha risposto alla domanda fattagli da un tifoso. La risposta dell'ex difensore è stata chiara:

“Torneresti a lavorare a Sky?” Adani risponde no: “Semplicemente perché…”- immagine 2

"Questo è un discorso lungo e da approfondire ma cerchiamo di sintetizzare. A Sky sono stato benissimo, ho un bellissimo rapporto con tantissime persone e lo conservo anche ora. E' un grande team con grandissimi professionisti. Ovviamente, come in tutti i luoghi di lavoro, ci sono a volte delle visioni differenti, ci sono problemi di gestione ma per me sono stati 9 anni bellissimi. Ora non tornerei perché semplicemente sto davvero bene in RAI, sto bene personalmente e professionalmente.

“Torneresti a lavorare a Sky?” Adani risponde no: “Semplicemente perché…”- immagine 3

Dei professionisti sono diventati amici, le cose che tratto mi piacciono, la RAI è seguita da milioni di italiani e c'è anche una responsabilità verso il paese per chi vuole unire il calcio alla gente. Farlo in Rai è la strada migliore, anche la più difficile da ottenere e cerco di meritarmelo ogni giorno. La Rai è il mio presente e la mia famiglia, ci sarà tempo eventualmente per valutare un ritorno a Sky"

