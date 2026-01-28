FC Inter 1908
Pastore: "Perisic rattoppo fino a giugno, ma ottima soluzione. Anche se non credo arriverà"

Durante Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del possibile arrivo all'Inter di Ivan Perisic come esterno destro
Durante Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del possibile arrivo all'Inter di Ivan Perisic come esterno destro

Perisic può arrivare e fare il quinto titolare dell'Inter a destra?

Pastore: "Meglio di chi lo ha fatto in questi mesi penso di sì, non deve imparare la parte anche se lo ha fatto a sinistra. Sarebbe una situazione di rattoppo che andrebbe valutata a giugno, anzi sarebbe destinata a finire a giugno. Luis Henrique ha giocato sempre su quel livello e non è un grand livello. E la mossa di Chivu apre un'ulteriore squarcio. Non sono convinto che arrivi Perisic, l'Inter ha trovato l'accordo col giocatore, ma il Psv non è una squadra che molla. Perisic è un'ottima soluzione low cost". 

