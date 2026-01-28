Durante Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del possibile arrivo all'Inter di Ivan Perisic come esterno destro
Pastore: "Perisic rattoppo fino a giugno, ma ottima soluzione. Anche se non credo arriverà"
Perisic può arrivare e fare il quinto titolare dell'Inter a destra?
Pastore: "Meglio di chi lo ha fatto in questi mesi penso di sì, non deve imparare la parte anche se lo ha fatto a sinistra. Sarebbe una situazione di rattoppo che andrebbe valutata a giugno, anzi sarebbe destinata a finire a giugno. Luis Henrique ha giocato sempre su quel livello e non è un grand livello. E la mossa di Chivu apre un'ulteriore squarcio. Non sono convinto che arrivi Perisic, l'Inter ha trovato l'accordo col giocatore, ma il Psv non è una squadra che molla. Perisic è un'ottima soluzione low cost".
