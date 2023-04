Primo contratto da professionista per il figlio di Adriano: “Orgoglioso di te”

Adriano Jr inizia ufficialmente la sua carriera da professionista. Il figlio dell'Imperatore, ex attaccante dell'Inter, ha firmato il primo contratto con il Serrano, club brasiliano di Petropolis, a due passi da Rio de Janeiro.

Adriano Carvalho Ribeiro è cresciuto nel club famoso anche per essere stato il primo club a livello professionistico di Garrincha ed ora è pronto a spiccare il volo.

Arrivato nel 2022, dopo le esperienze nelle giovanili di Gremio e Boavista di Rio, Adriano Jr ha segnato 20 reti in 27 partite.

"Questo momento rappresenta la realizzazione di un sogno. Il modo in cui sono stato accolto e si è evoluto come atleta e persona è stato il grande elemento di differenziazione per firmare con il Serrano" ha dichiarato Adriano Jr.