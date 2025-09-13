FC Inter 1908
Decisivo a 19 anni: Juventus, Adzic è lo straniero più giovane a segnare contro l’Inter

Il centrocampista montenegrino, classe 2006, ha segnato la rete del definitivo 4-3 che ha regalato la vittoria ai bianconeri
Fabio Alampi Redattore 

Il protagonista che non ti aspetti: entrato nei minuti finali di Juventus-Inter, Vasilije Adžić ha deciso l'incontro segnando la rete del definitivo 4-3, regalando così il successo ai bianconeri.

Opta sottolinea l'aspetto anagrafico di questo gol: "Vasilije Adžić è il giocatore straniero più giovane a segnare con la maglia della Juventus contro l'Inter nella storia della Serie A: 19 anni e 124 giorni. Decisivo".

