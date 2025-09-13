FC Inter 1908
Costacurta: “L’Inter non ha alternative. Non ha gente che dribbla, gli altri sì”

L'ex difensore di Milan e Nazionale ha commentato le difficoltà dei nerazzurri emerse nel ko contro la Juventus
Fabio Alampi Redattore 

Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e nazionale, dagli studi di Sky Sport ha parlato nel post partita di Juventus-Inter: "Il problema è che questa squadra ha un anno in più, e già l'anno scorso parlavamo di renderla un pochino più "solida", meno "liquida". Chivu dovrà fare un bel lavoro, una bella scommessa, è un percorso. L'Inter veramente non ha alternative che ti possano accendere la squadra: non c'è gente che dribbla, dall'altra parte ce ne sono 3 o 4".

