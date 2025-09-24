Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare del giocatore che domenica ha segnato in Inter-Sassuolo. Queste le sue considerazioni:
fcinter1908 ultimora Ag Cheddira: “Fare gol a San Siro una bella soddisfazione. Purtroppo…”
ultimora
Ag Cheddira: “Fare gol a San Siro una bella soddisfazione. Purtroppo…”
Le parole del procuratore dell’attaccante del Sassuolo in gol contro l’Inter nell’ultima di campionato
"Fare gol a San Siro è una bella soddisfazione anche se non è servito purtroppo a portare punti. Siamo contenti comunque di come ha iniziato a livello personale Walid, anche se è solo l'inizio. Il ragazzo si è presentato nel migliore dei modi. Al di là del gol, anche con la Lazio è entrato con lo spirito giusto. Ha trovato un ambiente che lo ha accolto benissimo, l'allenatore ha detto di apprezzarlo sia come giocatore che come ragazzo. Walid lo conosco, è una garanzia da questo punto di vista".
© RIPRODUZIONE RISERVATA