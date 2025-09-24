Romelu Lukaku scalpita per tornare in campo. A confermarlo è Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, che ai microfoni di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni del suo assistito.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pastorello: “Lukaku è ovviamente deluso per la scelta Napoli. E posso anticipare che…”
ultimora
Pastorello: “Lukaku è ovviamente deluso per la scelta Napoli. E posso anticipare che…”
Romelu Lukaku scalpita per tornare in campo. A confermarlo è Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga
«Ci siamo sentiti proprio ieri – ha raccontato Pastorello –. Romelu sta benone, lavora sodo a Bruxelles con lo staff di preparatori fisici della Nazionale belga. Ovviamente è rimasto deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale, ma brucerà le tappe per tornare al meglio, più forte di prima».
Il procuratore ha poi aggiunto un dettaglio significativo sul rientro: «Posso anticipare che quando verrà comunicata la data del suo ritorno agli allenamenti col Napoli, lui di sicuro rientrerà prima…».
Infine, Pastorello non ha dubbi sul peso specifico del centravanti ex Inter: «Romelu è un bomber che sposta gli equilibri. Quando è in campo infonde coraggio ai compagni e suscita preoccupazione nei rivali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA