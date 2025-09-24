Romelu Lukaku scalpita per tornare in campo. A confermarlo è Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, che ai microfoni di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni del suo assistito.

«Ci siamo sentiti proprio ieri – ha raccontato Pastorello –. Romelu sta benone, lavora sodo a Bruxelles con lo staff di preparatori fisici della Nazionale belga. Ovviamente è rimasto deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale, ma brucerà le tappe per tornare al meglio, più forte di prima».