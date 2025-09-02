Emergono già le prime anticipazioni sul design della maglia home dell'Inter per la prossima stagione, la 2026/27. Eccole svelate dal noto portale FootyHeadlines.
Emergono già le prime anticipazioni sul design della maglia home dell'Inter per la prossima stagione, la 2026/27
La maglia home dell’Inter 2026-2027 avrà le tradizionali strisce nerazzurre con due piccole modifiche: la maglia home Nike Inter 2026-27 combina le strisce nere e blu con loghi giallo intenso; le strisce nere sono più spesse rispetto a quelle blu, che presentano un motivo a zig-zag. La divisa, secondo le indiscrezioni, sarà disponibile da maggio 2026.
