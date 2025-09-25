Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano. A proposito dell'ex nerazzurro, fresco di rinnovo di contratto, ha aggiunto: “Dal punto di vista tecnico il rinnovo di Politano è meritato. Non solo per l’anno scorso coronato con lo scudetto, ma anche per ciò che ha fatto negli anni passati con grande attaccamento al club ed alla città.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ag Politano: “Rinnovo meritato non solo per lo scudetto. Trattativa veloce”
ultimora
Ag Politano: “Rinnovo meritato non solo per lo scudetto. Trattativa veloce”
Le parole dell'agente dell'ex nerazzurro a proposito del nuovo contratto siglato con il Napoli
Questo è il secondo rinnovo. C’era già stato l’impegno del club a parlarne subito dopo la fine del mercato visto che Manna era molto impegnato. Alla chiusura della sessione estiva abbiamo accelerato ed abbiamo concluso questa trattativa in maniera veloce”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA