Ag Politano: “Rinnovo meritato non solo per lo scudetto. Trattativa veloce”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano. A proposito dell'ex nerazzurro, fresco di rinnovo di contratto, ha aggiunto: “Dal punto di vista tecnico il rinnovo di Politano è meritato. Non solo per l’anno scorso coronato con lo scudetto, ma anche per ciò che ha fatto negli anni passati con grande attaccamento al club ed alla città.