Ag Politano: “Rinnovo meritato non solo per lo scudetto. Trattativa veloce”

Le parole dell'agente dell'ex nerazzurro a proposito del nuovo contratto siglato con il Napoli
Daniele Vitiello
Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano. A proposito dell'ex nerazzurro, fresco di rinnovo di contratto, ha aggiunto: “Dal punto di vista tecnico il rinnovo di Politano è meritato. Non solo per l’anno scorso coronato con lo scudetto, ma anche per ciò che ha fatto negli anni passati con grande attaccamento al club ed alla città.

Questo è il secondo rinnovo. C’era già stato l’impegno del club a parlarne subito dopo la fine del mercato visto che Manna era molto impegnato. Alla chiusura della sessione estiva abbiamo accelerato ed abbiamo concluso questa trattativa in maniera veloce”.

