De Biasi sugli arbitri: “L’errore può capitare ma certe volte rimani allibito perché…”

"Credo che tutto sommato l'errore faccia parte della persona umana. Quando c'è un'équipe che sta al VAR rimani un po' allibito, soprattutto sulla mancanza di decisione. L'altra cosa è che non va portato l'arbitro come alibi per giustificare qualcosa.

Ci sono stati errori in Verona-Juve, ma anche la Juve non ha giocato meglio del Verona. C'è una squadra che lotta per salvarsi e ha messo in difficoltà la Juve. Poi gli episodi ci sono stati, si è sbagliato, ma sono cose che possono capitare".