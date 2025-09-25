Momento delicato per gli arbitri, finiti nel mirino della critica per alcuni errori importanti in questo inizio di campionato.
De Biasi sugli arbitri: “L’errore può capitare ma certe volte rimani allibito perché…”
Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare proprio del tema arbitrale
"Credo che tutto sommato l'errore faccia parte della persona umana. Quando c'è un'équipe che sta al VAR rimani un po' allibito, soprattutto sulla mancanza di decisione. L'altra cosa è che non va portato l'arbitro come alibi per giustificare qualcosa.
Ci sono stati errori in Verona-Juve, ma anche la Juve non ha giocato meglio del Verona. C'è una squadra che lotta per salvarsi e ha messo in difficoltà la Juve. Poi gli episodi ci sono stati, si è sbagliato, ma sono cose che possono capitare".
