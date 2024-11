Presente negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Arsenal. "L'Inter ha dimostrato in passato in questi anni di essere cresciuta e di essere una grande squadra. In un palcoscenico dove giochi sempre, riuscire a portare a casa una vittoria così, è tanta roba. Non si può sempre giocare alla grande e vincere 4-0, questa è una bellissima vittoria. Anche se hanno concesso, bisogna essere contenti di aver portato a casa una vittoria".