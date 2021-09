Agnelli: “Inter, persi due giocatori fantastici ma ho speranze perché…”

Le parole del conduttore di X Factor: "Scudetto? Ci sono tutte quello dello scorso campionato e ci sarà anche la Juventus. La Juve purtroppo tornerà"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Manuel Agnelli, conduttore di X Factor e tifoso dell'Inter, ha parlato così dell'addio di Romelu Lukaku: «Ero legato alla sua figura, come personaggio, come immagine, come esempio di comportamento oltre che una roccia alla quale aggrapparsi. Abbiamo perso due giocatori fantastici, ne sono arrivati altri forti e se questo servirà a giocare meglio, a raggiungere i risultati divertendoci va bene così… Io sono molto speranzoso perché ho visto giocare la squadra a calcio. Certo col divertimento sono arrivati anche gli alti e bassi di rendimento e ho rivisto la vecchia pazza Inter e quindi le sofferenze. Ma se riescono a trovare anche la continuità con questo gioco abbiamo capre e cavoli! Può essere un anno molto stimolante. Scudetto? Ci sono tutte quello dello scorso campionato e ci sarà anche la Juventus. La Juve purtroppo tornerà... La Champions? Meglio non dire niente perché non voglio portare iella…».