Le parole del giornalista: "Appena arrivano i soldi di Brozovic, l'Inter può chiudere con il Sassuolo per Frattesi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: “Frattesi vuole andare all'Inter anche per una scelta tattica, di ruolo. Appena arrivano i soldi di Brozovic, l'Inter può chiudere con il Sassuolo. Non capisco come tutti stanno dietro a Frattesi e nessuno su Milinkovic-Savic".