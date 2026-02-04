Agresti: “Nessuno ha gli infortuni del Napoli. Solo sfortuna? Certe cifre…”

Stefano Agresti, nel suo commento di oggi sulla Gazzetta dello Sport, è tornato su un tema di cui tanto si sta parlando ultimamente: i tanti infortuni in casa Napoli. Questo il suo pensiero:

"Dice Conte che si gioca troppo, che tutti lo sostengono e nessuno fa niente affinché il numero di partite diminuisca, che cosi si mette a repentaglio la salute dei calciatori. Lo dice dopo che il Napoli ha sofferto l'ennesimo infortunio, quello di Di Lorenzo, e quando succedono certe cose viene quasi naturale parlare così. C'è un però da aggiungere a quanto sostiene Antonio. Eccolo: nessuna delle altre squadre di vertice, che giocano quanto il Napoli, ha sofferto un numera di infortuni paragonabile.

Sfortuna? Può essere. Solo sfortuna? Impossibile dirlo. Ci annotiamo semmai queste cifre: Rrahmani si è infortunato dopo avere giocato 17 partite consecutive. Anguissa dopo 13. De Bruyne dopo 11. Quanto a Di Lorenzo. ha disputato 23 gare sut 23 in campionato. 7 su 8 in Champions (una l'ha saltata per squalifica). 2 su 2 in Supercoppa. Si è riposato solo in una partita di Coppa Italia, per il resto ha giocato 32 partite su 34. Insomma: se le rose sono profonde, se i club investono per avere riserve di qualità, forse è il caso di utilizzarle, può essere un modo per prevenire gli infortuni".