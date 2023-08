Agresti: “Roma? Oggi dovrebbe arrivare Lukaku, ma mi aspetto di più”

Le parole del giornalista: "La Roma continua a non avere un'identità di gioco. Aouar non va lasciato in panchina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così della Roma: "La Roma continua a non avere un'identità di gioco. Quando si salvano le individualità ok, ma lo scorso anno ha fatto poche partite piacevoli dal punto di vista del gioco. Se contro il Verona metti in campo due mediani e lasci fuori Aouar che ha fatto molto bene nella prima partita, credo che sia proprio sbagliata l'idea. Aouar può incidere molto e non penso che vada lasciato in panchina. Oggi dovrebbe arrivare Lukaku e allora qualcosa di buono succederà ma mi aspetto qualcosa di più".