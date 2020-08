Sport: “Lautaro sa che il Barcellona è più vicino che mai. Ma c’è una complicazione”

Il Barcellona di Ronald Koeman prende forma e lo fa in maniera fortissima. E’ infatti di poche ore fa la notizia dell’imminente addio ai catalani di Luis Suarez, informato dall’allenatore che non sarà incluso nel progetto tecnico suo e del club. Nei prossimi giorni, riporta il quotidiano catalano Sport, le parti proveranno a raggiungere un complicato accordo per concludere anticipatamente il contratto del Pistolero. Così da tornare di conseguenza all’assalto di Lautaro Martinez, primo obiettivo per l’attacco blaugrana.

La decisione del Barcellona non è stata però immediata. Il club catalano sa che con la presenza di Suarez, non ci sarebbero abbastanza soldi per poter acquistare Lautaro Martinez. Non sarebbe stato dunque logico tenere in panchina l’uruguaiano, che percepisce uno degli ingaggi più ricchi della rosa. Va ora dunque trovato un accordo con entrambi, ma il Barcellona dovrà cercare, continua Sport, di non garantire uno stipendio stellare a Lautaro a causa del problema del monte ingaggi troppo elevato.

Per Lautaro continua dunque la trattativa con l’Inter per cercare di trovare un accordo definitivo. Il giocatore, conclude il quotidiano, aspetta e sa che, con l’addio di Suarez, il suo passaggio al Barcellona è ora più vicino che mai.