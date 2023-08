L’AIA: “Juve-Bologna, su Ndoye errore evidente”. E c’è una convinzione

"Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Iling jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var". Fonti dell'Aia, al telefono con l'ANSA, intervengono sul caso del giorno sul fronte arbitrale: e non si nascondono che "lo sbaglio è chiaro". Ma, a quanto apprende l'ANSA, in ambito associazione arbitrale si ritiene che il primo a non aver interpretato a dovere la dinamica, peraltro lampante, dell'episodio e' stato Di Bello.