Anche l'AIA conferma che il rigore fischiato da Mariani contro l'Inter non c'era

Gianni Pampinella Redattore 26 ottobre - 12:23

Ha fatto discutere e continuerà a farlo. Il rigore inesistente fischiato da Mariani contro l'Inter nella delicata gara col Napoli, ha innescato forti polemiche, tanto che nel post gara è intervenuto anche Beppe Marotta.

"L’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di ieri sera. Un errore suggerire un calcio di rigore che è stato un abbaglio da parte del primo assistente e conseguentemente l’assegnazione del penalty da parte del direttore di gara, quasi al buio e dopo 8” di gioco, per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Il rigore non esiste, il tocco è da rigorino e quindi non da assegnare. E il Var? Mariani fa il check, lo completa e lascia la decisione da campo: è il meno responsabile di tutti ma in assoluto è un rigore che non va mai dato. Cosa succederà a Mariani e Bindon? Un po’ di… panchina, probabilmente più per l’assistente che per l’arbitro internazionale".

(Gazzetta dello Sport)